Известно, что они будут работать 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ко дню города откроют два мобильных пункта вакцинации от COVID-19. Чтобы сделать прививку, необходимо иметь с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Известно, что они будут работать 20 августа.

- С 10:00 до 18:00 в мобильных пунктах на двух площадках: в Преображенском парке в Академическом районе и на площади труда. Помимо этого, в городе открыты 38 стационарных прививочных пунктов, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, в парке Маяковского у горожан будет возможность сдать кровь, измерить давление, сделать флюорографию и пройти маммографию. А вот вакцинироваться от коронавируса можно, записавшись по единому номеру «122», обратившись на сайт поликлиники по месту жительства.