Кража попала на видео. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге женщина украла телефон в магазине, стоя под камерами видеонаблюдения. Инцидент произошел в магазине на ул. Хрустальная, 37 около 21:00 вечера. Девушка покупала продукты и случайно оставила смартфон Samsung A52 на кассе. Однако, когда вернулась, гаджета уже не было.

– Я обратилась в магазин сразу в тот же день, это было за час до закрытия. Вместе с охранником мы посмотрели видео с камер наблюдения. На нем видно, как возрастная женщина с копной белых волос ловко забирает мой смартфон и уносит. Скопировать видео мне не дали, – рассказывает «КП-Екатеринбург» пострадавшая. – Девушка-продавец позвонила главному менеджеру и та сказала, что это можно сделать только с участием полиции. Заявление в полицию я написала утром 8 августа.

Сейчас имея на руках видео, девушка обратилась за помощью в различные паблики Екатеринбурга. Она надеется, что кто-нибудь узнает вора.

- Заявление о краже телефона поступило в отдел полиции №6 Октябрьского района, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению лица, причастного к хищению. Полиция вновь напоминает гражданам о необходимости внимательного отношения к сохранности своего имущества, особенно в людных местах, где происходит большинство краж.