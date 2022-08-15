Ночью в Нижнем Тагиле полыхала баня

На место пожара выезжали два пожарных расчета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в ночь на 14 августа полыхала баня рядом с одним из частных домов. Огонь на площади 12 квадратных метров повредил чердак, а также стены постройки. Никто из людей не пострадал.

По данным портала TagilCity.ru, на место ЧП выезжали две пожарных машины и пять огнеборцев, которые за час полностью справились с огнем.

Ранее стало известно, что пока хозяин одного из частных домов в Нижнем Тагиле смотрел телевизор, у него из-за неисправной проводки сгорели дом, баня, гараж и автомобиль.