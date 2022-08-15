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Экономика15 августа 2022 10:34

Ямал наращивает добычу полезных ископаемых

Рост за год составил больше двух процентов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В регионе добыли нефть на 2,5 миллиарда рублей

В регионе добыли нефть на 2,5 миллиарда рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

В первом и втором кварталах 2022 года в Ямало-Ненецком автономном округе индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 102,1%. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

На рост производства повлияло увеличение добычи полезных ископаемых в регионе, доля которых в индексе промышленного производства составляет 83,5%. К примеру, в ЯНАО за полгода добыли в 1,5 раза больше нефти и газового конденсата, а также в 2,8 раза больше других полезных ископаемых.

Всего за первые два квартала 2022 года на Ямале добыли полезных ископаемых на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Приросту ИПП также способствуют сферы бурения, сжижения природного газа и геологоразведка.