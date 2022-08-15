В Березовском врач отказался принять слепого мужчину с острой болью

Медик посоветовал приходить пациенту с острой болью в другой день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовской больнице хирург отказался принять слепого пациента с острой болью в области живота. Пожилого мужчину привез в медучреждение сын. Он уверяет, что медик не стал даже осматривать его отца.

- Утром к папе пришел. Смотрю - он плохо себя чувствует, кругом моча. Сразу повез его в больницу, У него была резь внизу живота и текла жидкость мутная. Я пытался объяснить это врачу. Он сказал: «Недержание - это к урологу, приходите в понедельник», - рассказал сын пожилого мужчины Константин изданию E1.RU.

Константин решил отвезти отца в Екатеринбург, а не ждать понедельника, как советовал врач. Здесь пожилого мужчину положили в больницу № 7 и сделали операцию. По словам Константина, его отцу поставили трубку в мочевой пузырь и ему стало намного лучше. Сейчас сын собирается писать жалобу в министерство здравоохранения. В это время в больнице уже начали проводить проверку.

- В настоящее время по данному факту проводится внутренняя проверка, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе больницы. - Официального обращения на имя главного врача от пациента не поступало.