В Екатеринбург привезли 20 миллионов насекомых и клещей

Клещей будут использовать для борьбы с вредителями растений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург 12 августа через аэропорт «Кольцово» привезли 20 миллионов насекомых и клещей - энотомофагов выведенных в Нидерландах. Их будут использовать для борьбы с вредителями растений.

- В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора по Свердловской области нарушений не выявлено, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, 12 июля в грузовой комплекс аэропорта «Кольцово» поступило 30,9 миллионов насекомых и клещей-энтомофагов. Поставку проверили сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области. Специалисты не нашли нарушений - груз имел все ветеринарные сопроводительные документы.