На Уралмаше загорелось кафе «Грядка»

Тушение осложнялось наличием в помещениях газовых баллонов. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром 14 августа загорелось кафе «Грядка» на улице Уральских рабочих. Огонь охватило крышу здания. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар начался около 10:30. К 11:40 пламя охватило 400 квадратных метров. К полудню спасателям удалось ликвидировать открытое горение. На месте с огнем боролись восемь пожарных машин и 21 сотрудник МЧС.

Тушение осложнялось наличием в помещениях газовых баллонов. Звеном газодымозащитной службы были вынесены два газовых и два кислородных баллона. В пожаре никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.