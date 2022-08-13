Ярмарку посетил свердловский губернатор. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На ярмарку в Ирбит приехали больше 500 участников из 27 регионов России. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В том числе мероприятие посетил гости из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени, Нефтекамска, Ижевска, Ростова-на-Дону, Кирова, Суздаля, Перми, Московской области и других городов. На ярмарке национально-культурные объединения организовали «Чайную улицу». На ней были представлены блюда Киргизии, Татарстана, Башкортостана, Узбекистана и Чечни.

Мероприятие посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А Минпромторг России назвал ярмарку лучшей в России. Мэру Ирбита вручили соответствующий диплом.