В МЧС заявили, что не проводили проверку системы оповещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жителей Пионерского поселка напугал вой сирен в четыре утра 13 августа. Об этом рассказала местная жительница порталу Е1.RU.

- Мы проснулись и не могли понять, что происходит, сирены выли, первая мысль была: где искать укрытие в случае чего, - сообщила горожанка, живущая на улице Блюхера.

Другая жительница Пионерского поселка добавил, что вой длился несколько секунд. По ее словам, звук был очень громкий.

- В Пионерском районе проверка системы оповещений не проводилась, - заявили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что все сирены запитаны на Министерство общественной безопасности региона. Однако там также сказали, что не включали их.