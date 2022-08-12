Екатеринбуржец зарезал человека на отдыхе у озера Сунгуль

Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу. Фото: СУ СКР по Свердловской области

40-летний житель Екатеринбурга убил человека на берегу озера Сунгуль в Каменском районе. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, пьяный уралец выхватил нож у 44-летнего мужчины и нанес ему смертельное ранение. Обвиняемый уже в СИЗО.

- Допрошенный в качестве обвиняемого фигурант вину признал частично. С учетом установленных обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В полиции отметили, что оба фигуранта дела уже были судимы. Предполагаемый убийца вышел на свободу в 2013 году из ИК-2. Он отбывал срок за разбой и кражу

- Как это, к сожалению, часто бывает в таких компаниях, при злоупотреблении алкоголем из-за неосторожно высказанной оскорбительной фразы произошёл конфликт, переросший в поножовщину. Вот на такой трагической и банальной ноте, собственно, и закончился праздник двух компаний на озере, - добавил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.

По словам очевидцев, нападавший пытался защитить свою семью.

- Добропорядочному отцу семейства, который защищал свою супругу и дочку грозит срок. Как же это так? – рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.

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