Жителям Нижнего Тагила грозит огромный штраф за свалку

Мусор в районе Новой Кушвы Нижнего Тагила сваливают не по правилам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила, который сваливают строительный мусор в районе Новой Кушвы, грозит внушительный штраф в размере 250 тысяч рублей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На свалку строительного мусора рядом с контейнерной площадкой местные жители жалуются уже давно. Нарушители пользуются тем, что площадка находится вдали от домов на пересечении улицы Чехова и Невьянского переулка.

Сюда каждый день приезжают грузовые ГАЗели, которые выгружают просроченные продукты из магазинов, старые автомобильные покрышки и строительный мусор.

Регоператор «Рифей» сообщил, что жители успели заснять номер одного из автомобилей нарушителей, теперь с любителями выгрузить мусор в неположенном месте будет разбираться полиция.