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Общество12 августа 2022 9:06

Жителям Нижнего Тагила грозит огромный штраф за свалку

В районе Новой Кушвы сваливают строительные отходы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мусор в районе Новой Кушвы Нижнего Тагила сваливают не по правилам

Мусор в районе Новой Кушвы Нижнего Тагила сваливают не по правилам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила, который сваливают строительный мусор в районе Новой Кушвы, грозит внушительный штраф в размере 250 тысяч рублей. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На свалку строительного мусора рядом с контейнерной площадкой местные жители жалуются уже давно. Нарушители пользуются тем, что площадка находится вдали от домов на пересечении улицы Чехова и Невьянского переулка.

Сюда каждый день приезжают грузовые ГАЗели, которые выгружают просроченные продукты из магазинов, старые автомобильные покрышки и строительный мусор.

Регоператор «Рифей» сообщил, что жители успели заснять номер одного из автомобилей нарушителей, теперь с любителями выгрузить мусор в неположенном месте будет разбираться полиция.