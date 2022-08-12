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Общество12 августа 2022 8:10

Уралец отдал «мусорный долг», чтобы покинуть страну

Мужчина заплатил 15 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина выплатил 15 тысяч рублей, чтобы покинуть страну

Мужчина выплатил 15 тысяч рублей, чтобы покинуть страну

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области задолжал государству 15 тысяч рублей за вывоз твердых коммунальных отходов. Из-за этого судебные приставы возбудили исполнительное производство, однако мужчина от уплаты задолженности уклонялся. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После этого пристав арестовал расчетные счета должника в банках и кредитных организациях, а также ограничил выезд гражданина за пределы России, и арестовал три автомобиля.

Когда мужчина решил покинуть пределы России, он не смог этого сделать, после чего сам пришел к судебному приставу и погасил долг.