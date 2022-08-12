Уралец отдал «мусорный долг», чтобы покинуть страну

Мужчина выплатил 15 тысяч рублей, чтобы покинуть страну Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области задолжал государству 15 тысяч рублей за вывоз твердых коммунальных отходов. Из-за этого судебные приставы возбудили исполнительное производство, однако мужчина от уплаты задолженности уклонялся. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

После этого пристав арестовал расчетные счета должника в банках и кредитных организациях, а также ограничил выезд гражданина за пределы России, и арестовал три автомобиля.

Когда мужчина решил покинуть пределы России, он не смог этого сделать, после чего сам пришел к судебному приставу и погасил долг.