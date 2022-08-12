Житель Нижнего Тагила семь раз ударил ножом коллегу из-за двух конфет

Обвиняемый без разрешения взял конфеты со стола коллеги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском селе Мокроусское 44-летний житель Нижнего Тагила семь раз ударил коллегу ножом на почве конфликта, возникшего из-за двух конфет. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- По версии следствия, в мае 2022 года мужчина в целях подработки приехал в селе Мокроусское, где он и другие работники проживали в строительных постройках, принадлежащих работодателю. Каждому работнику было выделено отдельное помещение для проживания, - говорится в сообщении.

Днем 19 мая обвиняемый и мужчина, живущий в соседнем помещении, были пьяны. Между ними возник конфликт из-за двух конфет, которые злоумышленник без разрешения взял со стола соседа. Житель Нижнего Тагила взял в своей комнате нож и вернулся к коллеге. Он нанес ему семь ударов в область груди и шеи.

Потерпевший смог вытолкнуть нападавшего из своей комнаты и позвать на помощь. Ему был причинен тяжкий вред здоровью. Медикам удалось спасти его. Уголовное дело направили в суд.

- Оба фигуранта этой криминальной истории на момент ЧП являлись работниками местного фермерского хозяйства. Также оба они ранее привлекались к уголовной ответственности. Один проработал на ферме давно, а второй (подозреваемый) – всего около месяца. Они сразу друг другу не понравились: то место, где спать, делили, то иные бытовые ссоры между ними происходили, - рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что уже выполнили комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств, проели осмотр места происшествия, допросили свидетелей назначили и провели необходимые экспертизы. Обвиняемый признал вину частично.