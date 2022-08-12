В нашем городе открытый рынок, на котором много застройщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге цены на квартиры выросли не так сильно, как в других городах-миллионниках. Об этом пишет издание E1.RU. По словам президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова все дело в том, что в нашем городе открытый рынок, на котором много застройщиков. Кроме того, власть не препятствует тому, чтобы на рынок заходили новые компании с новыми проектами.

-Да, рост был, но не стоит забывать, что и на машины, и на бытовую технику, и на одежду стоимость повышалась, но этот рост не был чем-то поражающим, - рассказал он. - И те 4 миллиона квадратных метров, которые сейчас строятся в Свердловской области, являются заделом на то, что цены не будут расти.

Также Вячеслав Трапезников отметил, что начала снижаться стоимость на некоторые строительные материалы. Это, например, металл, утеплитель и дерево, на которые ранее взлетели цены.