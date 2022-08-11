Жители Екатеринбурга скупают вещи в H&M на десятки тысяч рублей

Покупатели сметают товары с полок Фото: Дарья ЧИПУРИНА

11 августа 2022 года в СТЦ «Мега» и ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге неожиданно открылись магазины H&M. К обеду в торговые точки выстроились длинные очереди, которые к вечеру растянулись на десятки метров.

Жители Екатеринбурга скупают в масс-маркете одежду, некоторые покупатели приобретают вещи на десятки тысяч рублей. Одна из девушек в СТЦ «Мега» набрала в магазине одежды на 36 тысяч рублей. Именно такую стоимость озвучила кассир. Покупка заняла четыре внушительных пакета.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщили в магазинах H&M, что вещи распродают без скидок. Магазины закроются, когда товар закончится.

Некоторые закупают товары на десятки тысяч рублей Фото: Дарья ЧИПУРИНА

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