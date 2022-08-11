В Екатеринбурге ушел в отставку чиновник, ответственный за благоустройство

В отставку ушел начальник МКУ «Городское благоустройство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ушел в отставке начальник МКУ «Городское благоустройство» Павел Азанов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

При этом в администрации не раскрыли причины увольнения. МКУ «Городское благоустройство» отвечает ремонт и благоустройство дорог.

Ранее, в январе 2021 года, глава Железнодорожного района Андрей Курочкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это заявление было подписано.