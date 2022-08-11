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Общество11 августа 2022 11:43

В Екатеринбурге ушел в отставку чиновник, ответственный за благоустройство

Причины увольнения не раскрываются
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В отставку ушел начальник МКУ «Городское благоустройство»

В отставку ушел начальник МКУ «Городское благоустройство»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ушел в отставке начальник МКУ «Городское благоустройство» Павел Азанов. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

При этом в администрации не раскрыли причины увольнения. МКУ «Городское благоустройство» отвечает ремонт и благоустройство дорог.

Ранее, в январе 2021 года, глава Железнодорожного района Андрей Курочкин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Это заявление было подписано.