В Екатеринбурге шар на набережной раскрасили в цвета украинского флага

Фото: telegram-канал "Свет Екатеринбург"

В Екатеринбурге 11 августа шар на набережной у Театра драмы раскрасили в цвета украинского флага. Сделали это неизвестные уличные художники. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии, коммунальщики уже отмыли его.

В апреле в Екатеринбурге в торговом центре «Дирижабль» с крыши здания убрали панели синего и желтого цветов. В мэрии города сообщили, что никакого отношения к этому не имеют, а в торговом центре отказались давать комментарии.

Также напомним, что в марте хакеры взломали сайт свердловской «Областной газеты» и разместили изображение с плачущим глазом в цветах украинского флага.