Электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила в Качканар запустят уже осенью

Сейчас прорабатывается график маршрутов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине сентября свердловские власти хотят запустить электропоезд «Ласточка» из Нижнего Тагила в Качканар и обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

В ведомстве отметили, что сейчас вместе с подразделениями Свердловской железной дороги согласовывают точную дату запуска поездов. Также прорабатывается график маршрутов.

Ранее сообщалось, что с 16 апреля 2022 года из Нижнего Тагила до аэропорта Кольцово запустили прямые «Ласточки». Они курсируют ежедневно. Время в пути в одном направлении составляет почти 2,5 часа. На маршруте есть остановки Невьянск, Верх-Нейвинск, ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, Первомайская и Шарташ.