В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе Автовокзала, возле консульства Кыргызской республики на Щорса, 54А ночью, 11 августа, вспыхнули машины. Пламя охватило BMW X5, Toyota Land Cruiser и Toyota Camry.

По данным МЧС, огонь распространился на двух квадратных метрах и был потушен в течение трех минут.

- В 02:40 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №5 Ленинского района. Полиция проводит проверку.

- В настоящее время сотрудники овд устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к инциденту, - рассказали «КП-Екатеригнбуог» в пресс-группе городского УМВД. - По факту возгорания проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.