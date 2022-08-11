Наиболее распространенные нарушения водителей каршеринга - управление в нетрезвом состоянии или без прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге после серьезной аварии с автомобилем каршеринга на Полевском тракте, в которой пострадали водитель и пассажир легковушки, сотрудники ГИБДД решили провести рейд. Инспекторы проверили водителей каршеринга.

- В целях повышения безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений и преступлений, совершаемых лицами, использующими автомобили, предоставляемые в краткосрочную аренду, подразделениями региональной ГИБДД проведен профилактический рейд, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД проверили водителей каршеринга Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Госавтоинспекторов, наиболее распространенные нарушения водителей каршеринга - управление в нетрезвом состоянии или без прав, а также управление арендованным транспортом под чужим аккаунтом.

В ГИБДД отмечают, что с начала года с участием автомобилей каршеринга произошло 21 ДТП, в которых 34 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе 10 детей.