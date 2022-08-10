В Качканаре осудят мужчину, который из ревности зарезал любовника бывшей девушки

На крики вышла бывшая девушка уральца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Качканаре 23 января 2022 года мужчина устроил в жилом доме поножовщину. Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, уралец жил напротив дома своей бывшей девушки. Когда он увидел ее в компании другого мужчины, то решил «поговорить по-мужски с новым знакомцем экс-сожительницы».

- Чтобы женщина и её знакомый вышли из квартиры в подъезд для разговора, злоумышленник выдернул кабель в коридоре, на что вышли соседи и стали с ним ругаться, - рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

На крики вышла бывшая девушка уральца и ее новый любовник. Между мужчинами разгорелся конфликт, который продолжился в квартире и перешел в драку. Из ревности и неприязни преступник несколько раз воткнул нож в соперника, от чего пострадавший моментально умер.

Фото: Следственный комитет по Свердловской области

- В тот момент, когда мужчины выясняли между собой отношения, бдительные соседи сообщили местному участковому уполномоченному о драке, - рассказал Валерий Горелых.

Сотрудник, прибывший на место, заблокировал выход злоумышленнику и вызвал следственно-оперативную группу, которая нашла в квартире спрятанный в ковре тот самый нож. Оказалось, что задержанный был пьян и ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть.

Изначально, уралец отрицал свою вину, но позже частично согласился с обвинением. Экспертиза признала его вменяемым, дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.