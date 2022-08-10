Бывший депутат стал вице-мэром Нефтеюганска

Дмитрий Пайвин стал вице-мэром Нефтеюганска. Фото: сайт администрации города

Экс-депутат Гордумы Нефтеюганска Дмитрий Пайвин 9 августа 2022 года занял пост вице-мэра города. Об этом порталу ugra-news.ru сообщили в городской администрации.

На этой должности Пайвин сменил Оксану Чурикову, которая уволилась из мэрии по собственному желанию.

Новый вице-мэр Нефтеюганска будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее Дмитрий Пайвин был в числе шести кандидатов на пост главы города. Но эту должность заняла заместитель председателя городской думы Эльвира Бугай. Это произошло в ноябре 2021 года.