ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге отсудил у Mixit 164 тысячи долларов

Косметическая компания снимала в ТЦ под магазин помещение площадью 38,8 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге отсудил у магазина косметики Mixit больше 164 тысяч долларов. Это следует из решения в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

В документах говорится, что РПК «Шопдизайн», которая владеет франшизой, в сентябре 2017 года заключила договор об аренде помещения площадью 38,8 квадратных метров. При этом компания не платила за аренду с июня по сентябрь 2021 года.

Срок договора должен был истечь в октябре 2022 года. «Шопдизайн» перестал платить за помещение с мая 2021 года. К началу осени прошлого гола долг уже достиг 35,3 тысячи долларов. «Гринвич» расторг договор. Так как это произошло по вине ответчика, ТЦ сделал перерасчет суммы с конца октября 2019 года по конец мая 2021 года.

Ранее, в июле 2022 года, стало известно, что ТЦ «Гринвич» проиграл суд шведской компании «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц» (H&M). Торговый центр хотел взыскать 28 миллионов рублей убытков за упущенную выгоду.