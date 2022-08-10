Евгений Куйвашех с участниками фестиваля в 2015 году Фото: страница Евгения Куйвашева ВКонтакте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет участие в «Стенограффии». Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

- Ребята из «Стенограффии» пригласили меня к себе, - написал глава региона. - Наконец сам поучаствую в создании работы, обязательно покажу, что получилось

Евгений Куйвашев также поделился старым фото с уличными художниками и рассказал, что в 2015 году попросил их расписать стену на стадионе на Уралмаше.

- А то стадион был новый, красивый, а стена какая-то пустая и грязная. Сроки у команды были сжатые - на работу было всего три дня, на носу был матч «Урала» с «Зенитом». Ребята работали круглосуточно, даже на еду не прерывались, - написал губернатор. - Я когда узнал, что голодные, ночью поехал к ним на стадион, купил кефира, батонов, покормил. Они тогда все успели вовремя.