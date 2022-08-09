В Екатеринбурге со дна водоема у «Рамады» достали тело подростка

Следователи проводят проверку после трагедии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 августа со дна водоема у «Рамады» достали тело подростка, пропавшего в прошлый четверг. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- По предварительным данным, смерть школьника не носит криминальный характер, - рассказал полковник Валерий Горелых. - Собранные по данному ЧП материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР.

Следователи проводят проверку после трагедии. По данным старшего помощника главы СК Свердловской области Александр Шульга, чтобы установить точную причину смерти мальчика, его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции Екатеринбурга отметили, что подросток находился на водоеме без родителей.

- Всего с начала года в Екатеринбурге утонули трое детей. Все они купались без присмотра родителей, - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Полиция вновь призывает взрослых тщательно следить за несовершеннолетними и не допускать их к воде без постоянного контроля.