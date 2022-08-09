В Харитоновском парке мужчина приставал к прохожим и угрожал убить их

Мужчина приставал к четырем девушкам и восьмилетней девочке, которые устроили в парке пикник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Харитоновском парке мужчина приставал к посетителям и угрожал убить их. Инцидент произошел 7 августа.

- Во время пикника к нам подошел мужчина. На просьбу отойти он очень агрессивно отреагировал отказом. А после пошли угрозы. Он угрожал зарезать ножом, - рассказала порталу E1.RU горожанка.

Она была в компании еще трех девушек и девочки восьми лет днем в парке. В момент, когда к ним начал приставать мужчина и угрожать «зарезать как поросят», мимо проходили молодые люди.

По словам горожанки, даже после вмешательства прохожих и вызова полиции мужчина не ушел. Девушка подчеркнула, что видела как этот неизвестный приставал к водителю машины, а потом к женщинам на остановке. В полиции «КП-Екатеринбург» подтвердили информацию об инциденте.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №1. Сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в городском УМВД.