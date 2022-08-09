На 8 марта из-за ДТП встали трамваи

Из-за ДТП встали трамваи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на улице 8 марта утром, 9 августа, из-за ДТП встали трамваи. На месте работают сотрудники ГИБДД.
- Обстоятельства ДТП выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.
Подробнее о произошедшем инспекторы обещали рассказать позже. Судя по Яндекс.Картам движение трамваев остановлено на участке от Щорса до Фрунзе, где произошло ДТП.
Фото: Яндекс.Карты
По обновленной информации, водитель Renault при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В ДТП пострадала девушка-пешеход, она доставлена в больницу.