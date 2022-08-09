Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 3:58

На 8 марта из-за ДТП встали трамваи

На месте работают сотрудники ГИБДД
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Из-за ДТП встали трамваи

Из-за ДТП встали трамваи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице 8 марта утром, 9 августа, из-за ДТП встали трамваи. На месте работают сотрудники ГИБДД.

- Обстоятельства ДТП выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Подробнее о произошедшем инспекторы обещали рассказать позже. Судя по Яндекс.Картам движение трамваев остановлено на участке от Щорса до Фрунзе, где произошло ДТП.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

По обновленной информации, водитель Renault при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В ДТП пострадала девушка-пешеход, она доставлена в больницу.