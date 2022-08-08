В Нижнем Тагиле будут судить афериста, работавшего по схеме «родственник попал в ДТП»

В ходе следствия установлено, что работу обвиняемый нашел через мессенджер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в суд передали дело 23-летнего молодого человека, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он был курьером в схеме «родственник попал в ДТП». Он забирал деньги у пенсионеров, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- В ходе следствия установлено, что «непыльную» работу обвиняемый нашел через мессенджер, где ему некий работодатель предложил забирать деньги по определенным адресам, оставляя себе определенный процент, - говорится в сообщении.

Молодой человек знал, что эта работа является незаконной. Он отправил нанимателю видео со своим согласием на участие в мошеннической схеме. 25 марта обвиняемому позвонил работодатель и сообщил, что тот должен ехать в квартиру на улице Зерновой и забрать пакет с бельем и деньгами. Молодой человек выполнил инструкции.

Потерпевшей в этом случае стала 85-летняя пенсионерка. Телефонные мошенники под видом ее сестры сообщили женщине, что она попала в ДТП. Чтобы в отношении родственницы не возбудили уголовное дело, ей предложили заплатить миллион рублей. Однако у нее было только 100 тысяч рублей.

Обвиняемый приехал к пенсионерке за деньгами. Согласно полученным указаниям, он взял из всей суммы одну пятитысячную купюру, а остальное передал в условленном месте незнакомому мужчине.