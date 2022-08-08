Подельники генерала Трифонова избежали уголовной ответственности

Прокуратура посчитала возможным прекратить уголовные дела в отношении Александра Кубы и Дениса Жданова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский суд Екатеринбурга принял решение прекратить уголовное преследование в отношении бывшего главы службы безопасности банка «Кольцо Урала» Александра Кубы и экс-сотрудника ОЭБиПК Дениса Жданова. Им были предъявлены обвинения в передаче взятки в размере 7,5 миллионов рублей для бывшего начальника городской полиции Игоря Трифонова.

- Прокуратура и ранее считала возможным прекратить уголовные дела в отношении Кубы и Жданова. Они активно сотрудничали со следствием и давали показания против Трифонова, - пояснил «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Генерал был задержан по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в 2015 году он получил деньги за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка «Кольцо Урала». Деньги были получены от бывшего заместителя председателя правления банка Олега Коноплева.