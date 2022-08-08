Как бороться с борщевиком - уральские ученые изобретают свой метод

Борщевик постепенно захватывает Средний Урал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские специалисты Российского экологического общества работают над созданием нового метода борьбы с борщевиком Сосновского. Это опасное растение вызывает сильные ожоги на коже человека.

Эксперимент по уничтожению борщевика сейчас проводится в окрестностях города Березовский под Екатеринбургом, где под контроль взял участок у трассы блинной 1 километр. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Главная цель активистов – не дать растению расплодиться. Так как борщевик цветет один раз в жизни, то важно вовремя срезать недозревшие семена. Для этого используются аккумуляторные ножницы, чтобы избежать контакта с ядовитым соком растения.

Борщевик не только опасен своим ядом, он способен вытеснять другие растения, разрушая экосистему.