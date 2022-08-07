В Каменске-Уральском заметили пьяного водителя

Бдительные граждане сразу позвонили в ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском очевидцы заметили мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Видео с места происшествия опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский».

На видеоролике видно, как водитель буквально вылетает из салона и падает в траву. Мужчину жители заметили около продуктового магазина по улице Суворова № 35. У легковушки было пробито колесо. Кроме того, рядом с автомобилем бегала его собака.

Неравнодушные жители обратились к сотрудникам ГИБДД.

- По данному факту в дежурной группе зарегистрировано обращение гражданина. Наряд ДПС, обнаружил транспортное средство которое из-за технической неисправности не могло продолжить движение. Вблизи автомобиля был гражданин, визуально имеющий признаки опьянения. На данный момент нарушения правил дорожного движения отсутствует, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Вблизи дежурит наряд ДПС, который следит за дорожным движением. В том, числе сотрудники следят за действиями водителя.

Кроме того, как отметили в ведомстве, факт пьяного вождения не был установлен. К тому же, управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области выражает благодарность бдительному очевидцу.