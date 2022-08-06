В Екатеринбурге задержали парня, подозреваемого в краже у пенсионерки 500 тысяч рублей

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 21-летнего парня, подозреваемого в краже у пенсионерки 500 тысяч рублей. По версии следствия, в начале июля он обманул 88-летнюю бабушку по схеме «родственник попал в ДТП».

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось установить личность курьера и задержать его. Он признал, что по указанию своих кураторов из соцсетей совершил хищение, а затем перевел деньги на указанные ему счета за вычетом своего процента, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Ранее в полицию обратилась пенсионерка, которая рассказала, что поверила мошенникам, позвонившим ей по домашнему телефону. Сначала на том конце провода она услышала женщину, которая представилась ее племянницей и плача, сообщила, что попала под машину. Затем трубку взял мужчина представившийся адвокатом. Он заявил, что пострадавшей грозит ответственность за нарушение правил, повлекшее ДТП и бабушке нужно заплатить 500 тысяч, чтобы «уладить вопрос».

Женщина напугалась и отдала пришедшему к ней курьеру 500 тысяч, завернутых в полиэтиленовый пакет. Молодой человек сейчас находится под стражей. На него завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).