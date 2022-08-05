Мэр Екатеринбурга подвел итоги недели

Алексей Орлов в начале августа посетил пляж на ВИЗе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал об итогах первой рабочей недели августа 2022 года.

В начале месяца в уральской столице запущено сквозное движение по улице Луганской. Выделено 215 миллионов рублей на обустройство исторической части Екатеринбурге.

Наконец-то представлена внятная комплексная программа по борьбе с уличным вандализмом. Отметим, что сегодня фасады зданий, остановочные комплексы и заборы разрисованы граффити.

Орлов на неделе побывал на пляжах на обоих берегах Верх-Исетского пруда. Теперь процесс уборки пляжа со стороны станции «Электродепо» постепенно налаживается.

Также, по словам градоначальника, к концу 2023 года будет сдано здание гимназии №40.