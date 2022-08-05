Мэрия Екатеринбурга требует 32 млн рублей с недобросовестного застройщика

Застройщик так и не воздвиг жилой комплекс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга подала иск к ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» с требованием взыскать 32 миллиона рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в администрации.

- ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» является арендатором земельного участка, расположенного в городе Екатеринбурге по улице Щербакова, - объяснили там.

Площадь земли составляет 21,2 тысячи квадратных метров. Застройщик планировал строить там жилой комплекс. С 2010 по 2015 год на Щербакова шли работы, но объект так и не был сдан. В итоге без квартир осталось больше ста человек.

Девелопер накопил за аренду с января 2021 по апрель 2022 года долг в 9,6 миллиона рублей. Сумма пени составляет 22,3 миллиона рублей.

- Так как организация банкрот, взыскивать администрация будет в порядке утвержденной законом очередности, - рассказали в мэрии.

По данным РБК, в 2019 году суд приговорил бывшего гендиректора ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» Юрия Смирнягина и одного из соучредителей Владимира Букина к пяти годам колонии общего режима. Пострадавшие дольщики получили квартиры в других жилых комплексах. В 2021 году компанию признали банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. В апреле 2022 года недострой на Щербакова выкупила строительная компания «Союз».