В Екатеринбурге в трамвае умерла женщина

Это произошло на остановке Энтузиастов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скончалась пассажир трамвая № 25 Раиса Пустобаева. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили коллеги женщины. Все произошло днем 5 августа на остановке Энтузиастов на Эльмаше.

- Она 30 лет работала водителем трамвая, но в последнее время была кондуктором. Ей стало плохо. Другие пассажиры вызвали скорую. Врачи приехали и лишь констатировали смерть. Сказали высаживать пассажиров и с трупом ехать на конечную. А туда уже приедет служба, которая перевозит груз 200, - рассказал на правах анонимности знакомый водителя.

В Следственном комитете подтвердили факт трагедии. - Проводится проверка следственного отдела по Орджоникидзевскому району. Проводится осмотр, опросы. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что смерть женщины не носит криминального характера. - Личность умершей женщины полицейские установили. ей оказалась местная жительница, 1964 года рождения, - добавил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

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