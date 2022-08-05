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Происшествия5 августа 2022 9:45

В Нижнем Тагиле по проезжей части бегал полуголый наркоман

Местные жители говорят, что его выходка – далеко не первая
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина уже не раз пытался остановить машины на проезжей части. Фото: скрин с видео паблика "Инцидент Нижний Тагил"

Мужчина уже не раз пытался остановить машины на проезжей части. Фото: скрин с видео паблика "Инцидент Нижний Тагил"

В четверг, 4 августа, по проезжей части улицы Матросова на Тагилстрое в Нижнем Тагиле бегал полуголый молодой мужчина, громкой кричал и пытался остановить автомобили. Об этом со ссылкой на паблик «Инцидент Нижний Тагил» пишет информационное агентство TagilCity.ru.

Местные жители рассказывают, что неадекватный мужчина бегает по проезжей части улицы на Тагилстрое уже не в первый раз. Перед этим он употребляет наркотики. Однако его, как правило, не задерживают.

Также тагильчане отмечают, что подобные люди представляют реальную опасность для всех остальных, и их нужно изолировать от общества.