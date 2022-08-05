В Ельцин центре показали пьесу «Кот икает и пукает одновременно»

Читка пьесы прошла в рамках спектаклей-квартирников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ельцин центре, 4 августа прошла читка пьесы с ироничным названием «Кот икает и пукает одновременно». Ее автор уральский драматург и ученица Николая Коляды – Мария Конторович. Читка пьесы состоялась в рамках программы спектаклей-квартирников, которая называется «Там, короче, как было…».

- Я писала пьесу пару лет назад, но она оказалась про сегодняшний ужас и про то, как бежать вообще некуда. С чем многие столкнулись внутри страны, когда вокруг сюр и ты его часть. Остаешься один на один с этим. И нет никого рядом. Только ужас, и непонимание того, что можно сделать, - написала автор пьесы Мария на личной странице «Вконтакте».

Пьеса «Кот икает и пукает одновременно» рассказывает о том, как вовремя отключить забавные видео и начать действовать. На сайте Екатеринбургской академии современного искусства это произведение описано так: «Юноша влюбляется в прекрасную особу, которая старше его, дерзко одевается».