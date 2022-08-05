В Екатеринбурге дорожники заблокировали проезд иномарке, помешавшей укладке асфальта

Дорожники заранее предупредили о ремонте автовладельцев и попросили убрать весь транспорт. Фото: скриншот видео «4 канал»

В Екатеринбурге в августе вокруг иномарки, помешавшей дорожникам уложить асфальт, выкопали ямы. Видимо, так работники решили отомстить автовладельцу, не убравшему вовремя машину. Видеозапись опубликовал «4 канал» в своем telegram.

Необычную картину с одинокой машиной на островке асфальта можно увидеть на улице Чкалова около ЖК «Полесье». Там прокладывают дорогу у новостроек. Дорожники заранее предупредили об этом автовладельцев и попросили убрать весь транспорт. Однако один хозяин легковушки не прислушался. По планам ремонтные работы продлятся до декабря 2022 года.

Ранее, в июне, в Первоуральске на перекрестке улиц Герцена и Чкалова автомобиль провалился под асфальт. Местный активист Максим Ездаков считает, что виновниками ЧП стали коммунальные службы.