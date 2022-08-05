В Нижнетагильской колонии запустили производство фанеры

В колонии для производства фанеры оборудовали два помещения площадью 500 и 720 квадратных метров Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В ИК-13, которая находится в Нижнем Тагиле 4 августа открылся цех по производству гнутоклееной фанеры. Ее будут использовать для создания кресел и стульев.

- В строительство цеха инвестировали средства коммерческая компания и ИК-13. Бизнес по производству кресел и стульев работает в ИК-13 уже семь лет, - рассказали в ГУФСИН по Свердловской области. - Ранее готовую фанеру для кресел и стульев закупали у сторонних производителей.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В колонии для производства фанеры оборудовали два помещения площадью 500 и 720 квадратных метров. В первом установлено оборудование для получения шпона из березы и сушки. Во втором - оборудование для резки, проклейки и прессования заготовок оснований для кресел и стульев.

В ГУФСИН отметили, что это четвертое в России производство гнутоклееной фанеры. Часть продукции будет отправляться на мебельные предприятия в Казахстан для сборки мебели там.