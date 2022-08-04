В Нижнем Тагиле за месяц сгорели 23 мусорных бака

Фото: пресс-служба Рифей

В Нижнем Тагиле за минувший месяц сгорели 23 мусорных бака на 14 контейнерных площадках. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Рифей», которая занимается обращением с отходами. Из сгоревших контейнеров 18 были установлены региональным оператором, 3 - управляющими компаниями и 2 - юрлицами. Возгорания в основном происходили из-за жары

- В этом году можно с уверенностью говорить, что это не умышленные поджоги, - рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. - К сожалению, не все управляющие компании имеют возможность быстро произвести замену испорченного оборудования.

В компании отметили управляющую компанию, которая быстро отреагировала и на следующий день после возгорания заменила баки на новые. Это УК «Мой Дом».

Также в «Рифее» назвали место, где пожары происходили ни один раз. За месяц на Карла Маркса, 1 огонь уничтожил пять контейнеров.

Отметим, что вопросы по работе регионального оператора можно задать с 8:00 до 20:00 по телефону горячей линии 8-800-234-02-43