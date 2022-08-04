В Екатеринбурге на земле инструментального завода построят жилой комплекс

В большинстве зданий будет по 32 этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «Свердловский инструментальный завод» хочет провести реновацию на своей территории. Вместо корпусов производства планирует построить жилой комплекс, сообщает РБК.

Речь идет об участке в границах улиц Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина. При этом застройщик уже получил от комиссии по подготовке правил землепользование и застройки согласие на смену статуса земли.

На территории завода хотят построить 11 домов и многоуровневые парковки. В большинстве зданий будет по 32 этажа. Также там разместят детский сад. Кроме того, в плане предусмотрено расширение гимназии № 120. Новый корпус школы сможет принять дополнительно 600 учеников.

Ранее, 4 марта, стало известно, что территорию завода «Уралкабель» в Екатеринбурге хотят застроить жилыми домами. За возведение комплекса возьмется компания «УГМК-Застройщик». Работы могут начаться уже летом 2022 года. На данный момент идет проектирование.