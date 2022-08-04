Сантехники уже устраняют причины коммунальной аварии. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге квартиру первого этажа на Азина, 57 затопило фекалиями. Как рассказали «КП-Екатеринбург» хозяева, неприятный сюрприз они обнаружили утром 4 августа. Квартиранты считают, что всему виной строители с верхних этажей.

- Мы ночевали не дома, утром вернулись и были в ужасе, - объясняет хозяйка квартиры Анна. - Унитаз, ванна и пол в фекалиях! Вызвала сантехников. Как оказалось, в подвале труба засорена стройматериалами. Где-то сверху делают ремонт, а строители смывают все в общую канализацию. Сейчас уже потоп устранен.

Посмотрите, в каком виде была ванная комната еще несколько часов назад.