«Сыробогатов» построит под Екатеринбургом распределительный центр за 1 млрд

Предварительно компания выбрала в качестве места стройки территорию Северной промзоны в Березовском городском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа компаний «Сыробогатов» хочет построить под Екатеринбургом распределительный центр. Объем инвестиций оценивается в миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Предварительно компания выбрала в качестве места стройки территорию Северной промзоны в Березовском городском округе. В «Сыробогатове» отметили, что для центра нужна земля площадью 5-7 гектаров. На первом этапе построят современный складской комплекс на 10 тысяч квадратных метров.

Торговый дом зарегистрирован в Екатеринбурге. Компания занимается производством сыров и сливочного масла.

Ранее, в апреле, стало известно, что в Екатеринбурге хотят построить центр оптовой торговли. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Здание хотят поставить на дублере Сибирского тракта.