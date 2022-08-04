«Сыробогатов» построит под Екатеринбургом распределительный центр за 1 млрд

Предварительно компания выбрала в качестве места стройки территорию Северной промзоны в Березовском городском округе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Группа компаний «Сыробогатов» хочет построить под Екатеринбургом распределительный центр. Объем инвестиций оценивается в миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
Предварительно компания выбрала в качестве места стройки территорию Северной промзоны в Березовском городском округе. В «Сыробогатове» отметили, что для центра нужна земля площадью 5-7 гектаров. На первом этапе построят современный складской комплекс на 10 тысяч квадратных метров.
Торговый дом зарегистрирован в Екатеринбурге. Компания занимается производством сыров и сливочного масла.
Ранее, в апреле, стало известно, что в Екатеринбурге хотят построить центр оптовой торговли. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы. Здание хотят поставить на дублере Сибирского тракта.