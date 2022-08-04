В Екатеринбурге появился стрит-арт с «гопником» среди берез

За внешней грубостью ее героя скрываются свет и доброта. Фото: «Стенограффия»

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев, 35 появился стрит-арт с «гопником» среди берез. Работа получила название «Нежность спасет мир». Рисунок создала Валерия Солодовникова в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

- В арт-объекте художница показала узнаваемый образ «парня с района» с новой стороны. Сюжет разворачивается в березовом лесу: молодой человек в спортивном костюме убегает от собаки, спасая букет, - говорится в сообщении.

Солодовникова отметила, что за внешней грубостью ее героя скрываются свет и доброта. Художница уверена, что если дать человеку в руки цветы, в нем отразятся наивность, нежность и трепет. Она подчеркнула, что ее работа рассказывают о двух сторонах, которые есть в человеке, разрушительной и стремящейся к чему-то хорошему.

В работе художница использует прием мультиэкспозиции, когда несколько кадров накладываются друг на друга и создается эффект движения. Кроме того, персонаж изображен одновременно на двух стенах технической будки, что позволяет его увидеть в разных ситуациях.