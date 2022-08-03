Прокурор потребовал приговорить экс-главу УМВД Екатеринбурга к 9,5 годам колонии

По данным следствия, в 2015 году Игорь Трифонов получил взятку в размере 7,5 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе прений сторон 2 августа по делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова гособвинитель попросил признать его виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и приговорить к 9,5 годам колонии. Также прокурор настаивает на взыскании с обвиняемого штрафа в размере 20 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант -Урал».

- Учитывая, что Игорь Трифонов обвиняется по особо тяжкой статье, мера наказания должна быть связана с реальным лишением свободы,- заявил прокурор на суде.

Напомним, Ленинский районный суд 15 апреля отпустил под домашний арест Игоря Трифонова, однако Свердловский областной суд отменил это постановление и вернул бывшего главы УМВД Екатеринбурга в СИЗО.

По данным следствия, в 2015 году в Екатеринбурге бывший начальник городского управления внутренних дел Игорь Трифонов через посредников получил от бывшего заместителя председателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала» Олега Коноплева взятку в размере 7,5 миллионов рублей.

Деньги, по данным силовиков, Игорь Трифонов получил за помощь в возбуждении уголовного дела о мошенничестве, фигурантом по которому был должник банка «Кольцо Урала».