В больницах Екатеринбурга снова начали бесплатно проверять на рак

Единственное требование для проверки – это закрепление за больницей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницах Екатеринбурга возобновили бесплатную проверку на онкологические заболевания. Однако, не все медучреждения готовы принять желающих. Посетить терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога можно в:

ЦГБ № 2 — каждую первую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Московской, 2 (без предварительной записи).

ЦГКБ № 6 — каждую четвертую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Саперов, 3 (по записи через call-центр 389-26-04).

ЦГКБ № 3 — каждую четвертую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Бебеля, 160 (без предварительной записи).

ЦГБК №7 – график неизвестен.

Единственное требование для проверки – это закрепление за больницей. По словам Александра Харитонова, главного врача Центра медпрофилактики Екатеринбурга, во всех поликлиниках по субботам можно будет пройти диспансеризацию.