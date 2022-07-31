В больницах Екатеринбурга снова начали бесплатно проверять на рак

Единственное требование для проверки – это закрепление за больницей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В больницах Екатеринбурга возобновили бесплатную проверку на онкологические заболевания. Однако, не все медучреждения готовы принять желающих. Посетить терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога можно в:
ЦГБ № 2 — каждую первую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Московской, 2 (без предварительной записи).
ЦГКБ № 6 — каждую четвертую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Саперов, 3 (по записи через call-центр 389-26-04).
ЦГКБ № 3 — каждую четвертую субботу месяца с 09:00 до 15:00 на Бебеля, 160 (без предварительной записи).
ЦГБК №7 – график неизвестен.
Единственное требование для проверки – это закрепление за больницей. По словам Александра Харитонова, главного врача Центра медпрофилактики Екатеринбурга, во всех поликлиниках по субботам можно будет пройти диспансеризацию.