Накануне специалисты проверили, ходит ли общественный транспорт по составленному расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перевозчиков оштрафовали за отсутствие пяти автобусов на маршрутах. ООО «Техноком» и ООО «Объединение «Союз НТ» придется заплатить 25 тысяч рублей. Накануне специалисты проверили, ходит ли общественный транспорт по составленному расписанию.

Как пишет местное издание TagilCity.ry, на остановке на улице Верхняя Черепанова в назначенное время не появились № 36 «ВМЗ — ТРЦ DEPO» и № 38 «ВМЗ — Тагилстрой».

Также с остановки «Горсовет» вовремя не отправились маршруты № 43 «ТРЦ Райт — ГГМ» и № 49 «ГГМ — Тагилстрой», а на вокзал не приехал автобус № 32 «ГГМ — ТРЦ Райт».

Также штраф грозит и третьему перевозчику Нижнего Тагила, ООО «Фирма ТАС». При проверке были найдены нарушения в работе маршрута № 58 «Ж/д вокзал — поселок Северный».