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Общество30 июля 2022 8:42

В Нижнем Тагиле перевозчиков оштрафовали за отсутствие пяти автобусов на маршрутах

Им придется заплатить 25 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Накануне специалисты проверили, ходит ли общественный транспорт по составленному расписанию

Накануне специалисты проверили, ходит ли общественный транспорт по составленному расписанию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перевозчиков оштрафовали за отсутствие пяти автобусов на маршрутах. ООО «Техноком» и ООО «Объединение «Союз НТ» придется заплатить 25 тысяч рублей. Накануне специалисты проверили, ходит ли общественный транспорт по составленному расписанию.

Как пишет местное издание TagilCity.ry, на остановке на улице Верхняя Черепанова в назначенное время не появились № 36 «ВМЗ — ТРЦ DEPO» и № 38 «ВМЗ — Тагилстрой».

Также с остановки «Горсовет» вовремя не отправились маршруты № 43 «ТРЦ Райт — ГГМ» и № 49 «ГГМ — Тагилстрой», а на вокзал не приехал автобус № 32 «ГГМ — ТРЦ Райт».

Также штраф грозит и третьему перевозчику Нижнего Тагила, ООО «Фирма ТАС». При проверке были найдены нарушения в работе маршрута № 58 «Ж/д вокзал — поселок Северный».