Уральский художник создаст в Нижнем Тагиле 10 арт-объектов

Его работы будут располагаться на 10 телекоммуникационных шкафах города. Фото: соцсети Ромы Инка

Уральский художник из Екатеринбурга Рома Инк создаст 10 арт-объектов в Нижнем Тагиле. Молодой человек рассказал «КП-Екатеринбург», что давно хотел пересмотреть традиционный урало-сибирский орнамент в условиях современного положения региона с его подчёркнуто промышленной составляющей.

- Я посетил ряд предприятий, собрал фотоматериал, поговорил с людьми, непосредственно участвующими в процессах, прочитал ряд книг и статей и в результате на основе полученного материала смог выделить ряд основополагающих элементов, из которых и собирается новый уральский паттерн, - поделился Рома Инк.

Его работы будут располагаться на 10 телекоммуникационных шкафах города. Идею он решил презентовать в рамках 300-летия промышленного Нижнего Тагила.