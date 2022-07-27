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Происшествия27 июля 2022 16:08

В Екатеринбурге в столкновении иномарки и мотоцикла пострадал человек

Помощь медиков понадобилась мужчине, который сидел за рулем байка
Авторы (2):
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: читатель "КП-ЕКатеринбург"

Фото: читатель "КП-ЕКатеринбург"

В Екатеринбурге на улице Малышева возле «Золотого яблока» в столкновении мотоцикла и иномарки пострадал человек. Помощь медиков понадобилась мужчине, который сидел за рулем байка.

- У легковушки сильно замята передняя часть, мотоциклиста увезли на скорой, - рассказали читатели «КП-Екатеринбург».

В городском отделении пропаганды ГИБДД подтвердили, что в аварии пострадал водитель мотоцикла, обстоятельства ДТП выясняются.

- По предварительной информации, водитель Fiat при совершении поворота налево допустил столкновение с мотоциклистом, который двигался со встречного направлении, - рассказали автоинспекторы.

Напомним, на Березовском тракте под Екатеринбургом 31-летний лихач без прав на мотоцикле разбился насмерть, влетев в столб. Прибывшие на место происшествия автоинспекторы выяснили, что владелец японского байка Yamaha не справился с управлением, когда наехал на бордюр.