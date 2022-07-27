Нижний Тагил вошел в антирейтинг самых загрязненных городов России

Рейтинг составляли на основании ряда показателей: количества промышленных производств, загрязненности водоемов и других Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй по численности населения город Свердловской области Нижний Тагил попал в антирейтинг самых загрязненных населенных пунктов России. В списке он занял девятое место.

Как пишет «Российская газета», рейтинг составляли на основании ряда показателей: количества промышленных производств, загрязненности водоемов, увеличении показателей вредных атмосферных выбросов.

- Экологическое благополучие населенных пунктов определяется по множеству критериев. Учитываются показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок, - отметили специалисты «Нашего Фонда».

Также к примеру самыми вредными производствами считаются тепловые электростанции и котельные. В качестве топлива в них используется мазут, торф, уголь. Чем больше таких объектов в населенном пункте, тем менее экологически привлекательным он будет считаться.